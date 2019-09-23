Миссия США, Украины и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией

В рамках реализации международного Договора по открытому небу военные США, Румынии и Украины с 23 по 27 сентября выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России. Будет задействован румынский самолет наблюдения Ан-30.

Об этом сообщает газета Вооруженных си РФ "Красная звезда", ссылаясь на данные Национального центра по уменьшению ядерной опасности. Отмечается также, что в этот же период Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении. Полет пройдет с аэродрома открытого неба Любляна, а его максимальная дальность составит 500 километров.

Напомним, сейчас российские инспекторы на Ту-154М ЛК-1 выполняют наблюдательные полеты над территорией США. Они продлятся по 30 сентября. Максимальная дальность - 5130 километров.

Договор по открытому небу позволяет его странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В Договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.