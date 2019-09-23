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Названо еще одно важное преимущество PlayStaion 5 по сравнению с PS4

Текст:   Богдан Бобров
23.09.2019,  
17:20
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

В официальном блоге PlayStation компания Sony заявила об участии в совместной с ООН инициативе Playing for the Planet.

Ее суть заключается в использовании самой быстрорастущей медиа-платформы - игровой индустрии - на благо окружающей среды планеты.

В своем сообщении японская компания упомянула, что их грядущая консоль, назовем ее условно PlayStation 5 (официального названия она до сих пор так и не получила), позволит в значительной степени сократить потребление электроэнергии по сравнению с актуальной PS4. По предварительной оценке, этот показатель может составить всего 0,5 Вт. Примерные подсчеты показывают, что если один миллион пользователей задействует эту функцию, будет сэкономлено столько электроэнергии, что ее хватит для обеспечения тысячи среднестатистических домов.

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Напомним, ранее в Сети появилась информация, что следующая игровая приставка от Sony может выйти сразу в двух модификациях.

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