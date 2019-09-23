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23.09.2019 08:30
Рубрика: Спорт

Павлюченкова стала первой ракеткой России

Текст: Максим Домчев
Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России после того, как на минувшей неделе дошла до финала турнира в Японии.
Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV
Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Павлюченкова и Александрова выиграли на крупном турнире WTA в Торонто

В понедельник опубликован новый рейтинг WTA. На этой неделе главные перемены коснулись российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова, успешно сыгравшая на турнире в Японии, вышла на первое место среди представительниц России.

В Осаке Павлюченкова дошла до финала, где уступила японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 3:6. Это принесло россиянке 305 рейтинговых очков и позволило переместиться с 41-й строчки на 36.

Осталась 39-й Екатерина Александрова, на три позиции опустилась Дарья Касаткина. Также в топ-50 входит Вероника Кудерметова. Она 45-я.

В первой сотне рейтинга еще пять представительниц России. Маргарита Гаспарян - 55-я, Анна Блинкова - 66-я, Светлана Кузнецова - 69-я, Анастасия Потапова - 73-я и Наталья Вихлянцева - 94-я.

Рейтинг WTA на 23 сентября 2019 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6446 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 6125

3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5160

4 (4). Наоми Осака (Япония) - 5011

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4835

36 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1490

39 (39). Екатерина Александрова (Россия) - 1383

43 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1270

45 (46). Вероника Кудерметова (Россия) - 1154

55 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) - 1029

66 (76). Анна Блинкова (Россия) - 927

69 (65). Светлана Кузнецова (Россия) - 906

73 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 873

94 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) - 654.

Спорт Теннис
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