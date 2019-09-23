Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей

Российская певица, наставница телешоу "Голос" Полина Гагарина, заболевшая и в этой связи отменившая выступления, продолжает хворать. О чем информирует поклонников через Instagram.

Народные средства, подсказать которые певица просила подписчиков, и иглоукалывание, похоже, оказались недостаточно эффективны, и теперь девушка легла под капельницу. О чем свидетельствовало видео, размещенное в "сториз" артистки.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м.

Представляла Россию на "Евровидении" в 2015-м, заняв второе место.

Сыграла в "Заповеднике" с Сергеем Безруковым.