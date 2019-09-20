Новости

Умер актер из "Игрушки" Шарль Жерар 11:39
СМИ: Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине 11:15
Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств 19.09.2019
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 19.09.2019
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 19.09.2019

"Неприятно и грустно": Полина Гагарина отменила концерты из-за болезни

    20.09.2019, 12:05
Текст:   Олег Усков

Российская певица, наставница на телешоу "Голос" Полина Гагарина заболела, а потом заболела еще раз. В результате чего пришлось отменять выступления. Об этом девушка рассказала в Instagram.

Накануне певица пожаловалась, что подцепила вирус и призвала подписчиков делиться народными рецептами исцелений, "какого-нибудь новенького лекарства, чтобы завтра ожить".

Что, похоже, не принесло искомого эффекта. Поскольку на Полину напала новая напасть - заболело горло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я все-таки ещё лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото и выступить на специальном мероприятии @mtvrussia и Яндекс. Плюс "Музыкант года : 2019". Приношу свои искренние извинения моим поклонникам! 😔И прошу - не пропускайте концерт, там будут сюрпризы! Встречаем осень с хорошей музыкой. Берегите себя и не болейте ! ❤ @music.yandex ❤️ и @mtvrussia❤️ #полинагагарина

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

"Я все-таки еще лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото", - сообщила Гагарина новым постом. Сегодня проинформировав юзеров, что болеть "это не только неприятно, но и грустно".

Как видим, 32-летняя артистка, уже успевшая заскучать по сцене, прибегла к иглотерапии.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на "Евровидении-2015", заняв второе место.

Сыграла в фильме с Сергеем Безруковым "Заповедник". Озвучивала мультфильмы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца 19.09.2019
Тело 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс найдено в ее доме 19.09.2019
"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш 19.09.2019
Представитель Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы 19.09.2019
Умер барабанщик группы "Центр" Александр Васильев 19.09.2019
⧣ видео
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Опубликовано видео сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой 17.09.2019
Динозавры и шашлык: вышел новый фильм вселенной "Мира Юрского периода" 16.09.2019
"Я вас люблю": Джеки Чан извинился, что не смог приехать в Россию 16.09.2019
⧣ Россия
Фото: Елизавета Карпушкина/ТАСС
Андрей Разин о состоянии Анастасии Заворотнюк: Надеемся только на чудо 18.09.2019
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы 18.09.2019
⧣ фото
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 18.09.2019
Звезды "Зачарованных" еще раз сыграют сестер в сериале 18.09.2019
Новый выпуск телешоу "Пусть говорят" будет посвящен Заворотнюк 16.09.2019