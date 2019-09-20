"Неприятно и грустно": Полина Гагарина отменила концерты из-за болезни

Российская певица, наставница на телешоу "Голос" Полина Гагарина заболела, а потом заболела еще раз. В результате чего пришлось отменять выступления. Об этом девушка рассказала в Instagram.
Накануне певица пожаловалась, что подцепила вирус и призвала подписчиков делиться народными рецептами исцелений, "какого-нибудь новенького лекарства, чтобы завтра ожить".
Что, похоже, не принесло искомого эффекта. Поскольку на Полину напала новая напасть - заболело горло.
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Я все-таки ещё лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото и выступить на специальном мероприятии @mtvrussia и Яндекс. Плюс "Музыкант года : 2019". Приношу свои искренние извинения моим поклонникам! 😔И прошу - не пропускайте концерт, там будут сюрпризы! Встречаем осень с хорошей музыкой. Берегите себя и не болейте ! ❤ @music.yandex ❤️ и @mtvrussia❤️ #полинагагарина
"Я все-таки еще лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото", - сообщила Гагарина новым постом. Сегодня проинформировав юзеров, что болеть "это не только неприятно, но и грустно".
Как видим, 32-летняя артистка, уже успевшая заскучать по сцене, прибегла к иглотерапии.
Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на "Евровидении-2015", заняв второе место.
Сыграла в фильме с Сергеем Безруковым "Заповедник". Озвучивала мультфильмы.