"Неприятно и грустно": Полина Гагарина отменила концерты из-за болезни

Российская певица, наставница на телешоу "Голос" Полина Гагарина заболела, а потом заболела еще раз. В результате чего пришлось отменять выступления. Об этом девушка рассказала в Instagram.

Накануне певица пожаловалась, что подцепила вирус и призвала подписчиков делиться народными рецептами исцелений, "какого-нибудь новенького лекарства, чтобы завтра ожить".

Что, похоже, не принесло искомого эффекта. Поскольку на Полину напала новая напасть - заболело горло.

"Я все-таки еще лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото", - сообщила Гагарина новым постом. Сегодня проинформировав юзеров, что болеть "это не только неприятно, но и грустно".

Как видим, 32-летняя артистка, уже успевшая заскучать по сцене, прибегла к иглотерапии.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на "Евровидении-2015", заняв второе место.

Сыграла в фильме с Сергеем Безруковым "Заповедник". Озвучивала мультфильмы.