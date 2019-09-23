Почти 60 тысяч домов остались без света в Японии из-за тайфуна "Тапа"

На юге Японии устраняют последствия непогоды. Накануне на острова Окинава и Кюсю обрушился тайфун "Тапа". Почти 60 тысяч домов остались без света. Тридцать человек пострадали, сообщает телеканал NHK.

Образовавшийся над Тихим океаном тропический циклон сейчас находится над центральной частью Японского моря. Атмосферный вихрь движется на северо-восток. В ночь на вторник он обрушится на самый северный японский остров Хоккайдо.

Синоптики отмечают, что "Тапа" постепенно теряет силу. Скорость ветра в его центре достигает 40 метров в секунду.