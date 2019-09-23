Подготовку к заседаниям Совета глав государств СНГ обсудят в Минске

Директор организационного департамента Исполкома Виталий Бусько проинформирует постоянных полномочных представителей о реализации плана организационно-практических мероприятий по подготовке к заседаниям и степени готовности вносимых на рассмотрение документов.
Участники заседания рассмотрят также деятельность Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки. Созданный семь лет назад совет занимается подготовкой предложений по формированию и реализации межгосударственных программ и проектов, совершенствованием нормативной правовой базы в области фундаментальной науки.
Совет тесно взаимодействует с национальными академиями наук и другими организациями, работающими в области фундаментальной науки. Подробно о работе данной структуры совета постпредов проинформирует его председатель, президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими.
Члены Совета постпредов обсудят и итоги рассмотрения вопроса "О реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года" на заседании Экономического совета СНГ в сентябре этого года, сведения будут представлены директором департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Игорем Илингиным.