Концерт Evanescence в Воронеже отложен из-за ДТП

Запланированный на 22 сентября концерт американской группы Evanescence перенесен на понедельник из-за дорожной аварии. Фура с оборудованием музыкантов попала в ДТП по пути в Воронеж.

- Оборудование уже доставлено на площадку, концерт состоится 23 сентября, купленные билеты действительны, - рассказали организаторы концерта.

Это первый приезд Evanescence в Воронеж, в ходе турне по России коллектив представит новый альбом Synthesis.

Образованная в 2003 году группа играет готический рок, за время существования сменилось несколько составов музыкантов, неизменной остается лишь лидер и вокалистка коллектива Эми Ли. Наибольшую известность группе принес дебютный альбом Fallen, разошедшийся 15-миллионным тиражом и удостоенный двух премий Grammy.