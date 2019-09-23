Арбитражный суд столицы запретил 10 таксомоторным компаниям перевозить пассажиров. Решения были вынесены после того, как Московская административная дорожная инспекция выявила многочисленные нарушения, рассказали "РГ" в пресс-службе МАДИ.

С начала года по этим основаниям арбитраж наложил запрет на таксомоторную деятельность фирмам "Азбука", "Сити Голд", "Совтел", "Виражсистемс", "Ракурс", "Вулкан групп", "Прокат", "Строймакс", "Хеви транс" и "Микс". Представители таксопарков попадались на серьезных нарушениях во время ежедневных рейдов с Госавтоинспекцией, отметили в МАДИ. Например, многие из них, как выяснялось при проверке, не проходили ни технический, ни медицинский осмотры.

Каждый случай рассматривался отдельно, одним из наиболее показательных вышел процесс МАДИ против "Виражсистемс". Судья московского арбитража Динар Гилаев помимо административных протоколов на таксистов и на юрлицо, приобщил к делу и сведения об авариях с участием извозчиков из этой организации. Выяснилось, что только с 14 октября 2018-го по 20 апреля 2019 года водители совершили 11 ДТП с пострадавшими. А у "Вулкан групп" почти за тот же период была еще и одна авария, в которой погиб человек. Выяснилось, что в этом таксопарке в нарушение закона в качестве ИП работали шоферы из Армении и Таджикистана с правами стран СНГ.

За полгода водители одного из таксопарков устроили 11 аварий с пострадавшими

Закрытие 10 компаний не должно серьезно повлиять на рынок, поскольку они не входили в число известных и крупных предприятий, рассказал "РГ" председатель профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко. "Контроль в этой сфере не избыточный, он помогает выявить компании, не соблюдающие важнейших норм, - считает он. - Добросовестные перевозчики несут существенные расходы, выполняя законные требования по техосмотру и медосмотру. Конкуренты же экономят на этом и удешевляют свои перевозки. Но - в ущерб безопасности".

За последние 5-6 лет жалоб на работу такси в Москве становится все меньше, основные отзывы - положительные, поделился с "РГ" председатель "Союза пассажиров" Кирилл Янков. "Причем эта же тенденция наблюдается во всех регионах, - отмечает он. - В среднем такси стало дешевле. Агрегаторы позволяют заказывать такси даже для непродолжительных поездок по району, чего бомбилы никогда делать не любили. В итоге средняя стоимость поездки снизилась, есть даже города, где средняя цена - меньше 100 рублей". Переход на агрегаторы отчасти оказался выгоден и самим таксистам, так как уменьшился холостой пробег. Программа лучше живого диспетчера ориентируется, какой заказ по пути водителю. Следовательно, пустые расходы на бензин стали минимальными. Но пока госрегулирование не позволило вытеснить сомнительных перевозчиков, работающих у крупных аэропортов, уточняет Янков. "Однако в последнее время пассажиры стараются вызывать такси исключительно через приложение или с помощью аэропортовых сервисов" , - подчеркивает он.