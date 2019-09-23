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23.09.2019 20:40
Рубрика: Коммерческий транспорт

Водитель, я вас знаю

В Москве агрегаторов такси обязали передавать данные о водителях в городские информационные системы
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 213 (7971)
Столичное правительство обязало агрегаторов такси передавать информацию о водителях этого транспорта в информационные системы Москвы. Это должно повысить качество обслуживания пассажиров и уровень их безопасности.
Контролирующие органы и, возможно, пассажиры такси будут знать все о водителях. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Контролирующие органы и, возможно, пассажиры такси будут знать все о водителях. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Контролирующие органы и, возможно, пассажиры такси будут знать все о водителях. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Такую новость в соцсети разместил столичный департамент транспорта.

"Все легальные участники рынка таксомоторных перевозок Москвы заинтересованы в его развитии, что возможно только если поездки будут безопасными для москвичей. Передача данных о водителе такси - давно сформировавшаяся практика во многих странах", - говорится в сообщении.

Фото: Виктор Васенин
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Как отметили в московском департаменте транспорта, все легальные службы заказа такси, в том числе и онлайн-агрегаторы, обладают такими сведениями и могут предоставить их в городские информационные системы.

В этой информации должны быть данные о местоположении машины, номер разрешения на работу такси, а также личные данные водителя. В том числе фамилия, имя, отчество и номер водительского удостоверения. А также сведения о полисе ОСАГО.

По идее, это должно улучшить ситуацию на рынке такси. Ведь ни для кого не секрет, что за рулем этих машин может оказаться гастарбайтер без прав вообще или лишенный их за управление в нетрезвом виде. Такси стало настолько опасным, что страховщики опасаются страховать эти машины.

При этом разрешения выдаются не на водителя, а на машину. То есть за рулем может быть кто угодно, лишь бы машина была хорошей.

Как быть с теми, кто подключился через серый таксопарк? Вряд ли такие водители дадут добро на рассекречивание своих персональных данных

Но соответствующее постановление правительства Москвы лишь отчасти решает проблему. Ведь зачастую к агрегаторам подключаются таксопарки, которые существуют только на бумаге. И они подключают своих водителей. Таких водителей даже называют "подключашки". Никто за них ответственность не несет. А агрегаторы при этом вовсе понятия не имеют, кто управляет той или иной машиной.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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У агрегаторов нет проблем предоставить данные по водителям, которые подключались самостоятельно. Они сумеют договориться с легальными таксопарками о предоставлении информации о водителях этих парков. Но как быть с подключашками - непонятно. Тем более что любой человек должен изначально дать свое согласие на использование персональных данных в соответствии с законом. А если он такого согласия не даст? Неужели его отключат от системы только на основании того, что он решил не разглашать информацию о себе? Вряд ли.

Гораздо эффективнее было бы реализовать и другое предложение. А именно, создать базу данных таксистов и подключать к агрегаторам только тех, кто в ней числится. Это повысило бы безопасность.