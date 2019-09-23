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23.09.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери раскрыли убийство Михаила Круга

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Следственные органы СК по Тверской области в мельчайших подробностях установили картину убийства певца Михаила Воробьева (сценический псевдоним - Михаил Круг), совершенного в Твери 17 лет назад.
Фото: Stauffenberg/Wikimedia.org Фото: Stauffenberg/Wikimedia.org
Фото: Stauffenberg/Wikimedia.org

Преступление было совершено в доме певца в тверском поселке Мамулино вечером 30 июня 2002 года. По горячим следам раскрыть его не удалось. На причастность к убийству, в частности, проверялся член орудовавшей тогда в регионе банды "Тверские волки" Александр Агеев, однако прямых доказательств, свидетельствовавших против него, тогда обнаружено не было. И только в  2019 году следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено.

- Для проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае в Тверской следственный изолятор были этапированы осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Следователям удалось установить с ними психологический контакт, в результате чего Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга.

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Как выяснилось, убийство певца в планы нападавших не входило. Со слов Агеева, по указанию тверского криминального авторитета по кличке Лом (погиб в 2006 году) он вместе с Веселовым должен был в отсутствие хозяев проникнуть в дом "короля русского шансона" и похитить оттуда антиквариат и ценности.

- По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох, - сообщили в СК РФ. - Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов два раза выстрелил в него из пистолета "ТТ", а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа.

Смертельно раненый певец скончался в больнице.

Следствие также выяснило, что Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым, тоже сейчас отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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- Осипов подробно рассказал следователям СК, что был знаком с певцом, был поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Веселов, застрелил последнего в лесу в Кимрском районе Тверской области, - пояснила Светлана  Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что показания Агеева полностью проверены и подтверждаются собранными доказательствами по делу, показаниями иных лиц, которые "логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия", а также протоколами осмотров и иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов.

По информации СК, поскольку подозреваемый в убийстве Михаила Круга Дмитрий Веселов мертв, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

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