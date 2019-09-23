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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ларец шедевров

Дни Эрмитажа в Приморье
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Четвертые по счету Дни Эрмитажа во Владивостоке начались с отправки почты: уникальная открытка, которых выпущено было всего 200 штук, ушла директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому в Санкт-Петербург.

- В этом году для карточки было выбрано произведение середины XVII века художника голландской школы Абрахама ван дер Хуфа "Нападение кавалерийского отряда на обоз", - рассказала директор Приморской Государственной картинной галереи Алена Даценко. - По традиции открытки выпускаются по мотивам произведений, полученных от Государственного Эрмитажа в 1930-е годы и составивших основу фондовой коллекции галереи. Впервые открытка получила звуковую иллюстрацию, которая позволяет прослушать информацию о художнике, истории создания картины с помощью специального QR-кода".

Фото: РИА Новости
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Дни Эрмитажа во Владивостоке продлятся неделю, и все семь дней на нескольких площадках пройдут мастер-классы, круглые столы, занятия для детей.

Главной выставкой станет "Шкатулка Матроны". Горожане увидят коллекцию золотых украшений 2000-летней давности. Куратор выставки, Ольга Горская, специально приедет в приморскую столицу, чтобы прочитать несколько лекций о ювелирном искусстве, золоте Римской Империи.

Продолжена и еще одна традиция - использовать в показах современные технологии, которые дают удивительные возможности. Во Владивостоке покажут новый фильм, снятый в технике фотограмметрии. Надев VR-очки, обеспечивающие потрясающий эффект присутствия, зрители смогут "прогуляться" по одному из красивейших залов музея - Галерее истории древней живописи.

- Технология дорогая, и мы не может делать больше одного фильма в год, но основные залы показываем и будем показывать, - рассказал заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов, призвав "всех смотреть". - За 10 минут вы увидите больше, чем я смогу рассказать за два часа.

Организаторы ждут аншлагов: в прошлом году, когда во Владивосток в Дни Эрмитажа привезли картину, где играл Константин Хабенский, выступивший в роли гида, люди выстраивались в очередь.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Очереди стояли во всех городах, начиная от Астаны и заканчивая Южно-Сахалинском. Но и Хабенским мы "попали" - видно было, что и ему это очень нравится, - отметил Богданов.

Есть в этом году и абсолютное новшество - уникальная программа для слепых и слабовидящих детей "Прошлое на кончиках пальцев".

Завершатся Дни Эрмитажа мероприятием, которое тоже становится традиционным - чтением произведений Гомера.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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