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23.09.2019 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

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Как уже сообщала "РГ", 20 сентября в подъезде многоэтажного дома на улице Вишневой в Саратове было обнаружено тело 18-летней девушки, которая скончалась в результате множественных ранений. По подозрению в совершении преступления задержан ее ровесник.

По данным следствия, молодые люди были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах одного дома. Более того, как сообщили корреспонденту "РГ" сотрудники правоохранительных органов, ранее подозреваемый и жертва преступления учились в одном классе.

Летом этого года молодой человек якобы одолжил девушке деньги, затем стал требовать возврата долга. Вечером он подкараулил свою знакомую в подъезде, напал на нее и убил, нанеся ей ножом десятки ударов.

- На основе собранных по делу доказательств юноше предъявлено обвинение. Вину он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, - информирует пресс-служба ведомства.

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По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии. В пресс-службе СУ СК по Саратовской области нам эту информацию не подтвердили.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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