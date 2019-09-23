Омское УФСБ обвинило бывшего силовика в разглашении гостайны

В Управлении ФСБ по Омской области завершено расследование по факту разглашения государственной тайны со стороны бывшего сотрудника одного из правоохранительных ведомств.

Как передает ТАСС, речь идет о силовике из другого региона.

По материалам дела, обвиняемый намеренно выдал доверенную ему по службе информацию государственной важности при помощи мессенджера. Адресатом сообщения был человек, не имеющий допуска к секретной информации.

Сейчас дело, возбужденное в отношении 30-летнего обвиняемого, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По статье о разглашении государственной тайны бывшему силовику грозит до четырех лет лишения свободы.