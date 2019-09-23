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23.09.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омское УФСБ обвинило бывшего силовика в разглашении гостайны

Текст: Никита Зайков (Омск)

В Управлении ФСБ по Омской области завершено расследование по факту разглашения государственной тайны со стороны бывшего сотрудника одного из правоохранительных ведомств.

Двое россиян осуждены за разглашение гостайны

Как передает ТАСС, речь идет о силовике из другого региона.

По материалам дела, обвиняемый намеренно выдал доверенную ему по службе информацию государственной важности при помощи мессенджера. Адресатом сообщения был человек, не имеющий допуска к секретной информации.

Сейчас дело, возбужденное в отношении 30-летнего обвиняемого, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По статье о разглашении государственной тайны бывшему силовику грозит до четырех лет лишения свободы.

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