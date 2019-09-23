Новости

В регионах Урала выпал первый снег 10:32
Росстат назвал средний возраст невест в России 10:25
Новый купе-кроссовер Volkswagen: официальное название и "живые" фото 10:25
В Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому 10:25
СМИ: Эксперты выявили 100 вероятных причин крушения Boeing 737 MAX в Индонезии 10:16
В ТЦ в центре Петербурга охранники избили посетителей 10:14
Директору Эрмитажа отправили уникальную открытку из Владивостока 10:14
Подготовку к заседаниям Совета глав государств СНГ обсудят в Минске 10:10
На Сахалине будут готовить волонтеров Победы для всего ДФО 10:00
В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека 09:56
Самоходки "Малка" впервые применили как высокоточное оружие 09:47
В старом здании аэропорта Хабаровска откроют филиал музея им. Пушкина 09:40
На Сахалине застрелили убившего рыбака медведя 09:24
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину 09:23
В Приангарье мужчину обвинили в убийстве, совершенном в 2000 году 09:16
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев 09:16
Кудрин назвал разумными расходы на оборону 09:14
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ 09:09
Осужденные возместят государству похищенные в якутском музее 35 млн 09:02
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море 08:55
"Игра престолов" получила премию Emmy как лучший драматический сериал 08:55
В Перми пьяный водитель украл "лежачего" полицейского 08:50
Павлюченкова стала первой ракеткой России 08:30
В США могут начать процедуру импичмента Трампа за давление на Зеленского 08:27
Ученые: работа по ночам способствует ожирению 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 10:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому

Текст: Надежда Столярчук
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

В Красноярске состоялась церемония открытия монумента всемирно известному оперному исполнителю Дмитрию Хворостовскому.

Как сообщили в правительстве региона, памятник установили в сквере, расположенном на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. В августе прошлого года там была заложена капсула с прахом выдающегося сибирского вокалиста. Место размещения капсулы и будущего памятника выбрали родители и вдова артиста.

Фото: Anton Novoderezhkin/TASS
Красноярская артистка рассказала о последнем концерте Хворостовского

Конкурс на разработку эскиза памятника Хворостовскому был объявлен в 2018 году. Предложения по тому, каким должен быть памятник всемерно известному оперному певцу, поступили от 11 скульпторов со всей страны. Решающее слово в выборе проекта эскиза принадлежало родителям и семье Дмитрия Хворостовского.

В торжественном мероприятии приняли участие члены семьи певца - родители Александр и Людмила Хворостовские, вдова Дмитрия Флоранс, а также их дети - Максим и Нина, губернатор Красноярского края Александр Усс и близкие друзья семьи Хворостовских.

Как отметили в правительстве края, установка монумента - один из шагов по увековечению памяти оперного певца. Ранее его имя было присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств. Народным голосованием именем Дмитрия Хворостовского назвали аэропорт Красноярск. Помимо этого, в Красноярске решено проводить фестиваль имени Дмитрия Хворостовского, в рамках которого уже с 16 по 26 октября на сценах Большого концертного зала и Красноярского театра оперы и балета пройдут концерты звезд мирового уровня. Фестиваль стартует в день рождения Дмитрия Хворостовского. Он откроется исполнением реквиема Джузеппе Верди.

Культура Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Минфин планирует значительное сокращение числа чиновников
Кудрин назвал разумными расходы на оборону
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ