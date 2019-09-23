В Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому

В Красноярске состоялась церемония открытия монумента всемирно известному оперному исполнителю Дмитрию Хворостовскому.

Как сообщили в правительстве региона, памятник установили в сквере, расположенном на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. В августе прошлого года там была заложена капсула с прахом выдающегося сибирского вокалиста. Место размещения капсулы и будущего памятника выбрали родители и вдова артиста.

Конкурс на разработку эскиза памятника Хворостовскому был объявлен в 2018 году. Предложения по тому, каким должен быть памятник всемерно известному оперному певцу, поступили от 11 скульпторов со всей страны. Решающее слово в выборе проекта эскиза принадлежало родителям и семье Дмитрия Хворостовского.

В торжественном мероприятии приняли участие члены семьи певца - родители Александр и Людмила Хворостовские, вдова Дмитрия Флоранс, а также их дети - Максим и Нина, губернатор Красноярского края Александр Усс и близкие друзья семьи Хворостовских.

Как отметили в правительстве края, установка монумента - один из шагов по увековечению памяти оперного певца. Ранее его имя было присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств. Народным голосованием именем Дмитрия Хворостовского назвали аэропорт Красноярск. Помимо этого, в Красноярске решено проводить фестиваль имени Дмитрия Хворостовского, в рамках которого уже с 16 по 26 октября на сценах Большого концертного зала и Красноярского театра оперы и балета пройдут концерты звезд мирового уровня. Фестиваль стартует в день рождения Дмитрия Хворостовского. Он откроется исполнением реквиема Джузеппе Верди.