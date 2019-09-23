Четверо потомков Айвазовского прилетели в Крым

Четверо потомков художника-мариниста Ивана Айвазовского, живущие сейчас в Австралии, прилетели в Крым. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь.

Прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки приехали в Крым со своими дочерьми Джорджией и Фредерикой. Аманда уже посещала новый терминал аэропорта, а остальные увидели его впервые. Для потомков Айвазовского провели небольшую экскурсию по терминалу - показали им знаменитую "зеленую стену" и устроили фотосессию на фоне 3D-репродукции мариниста. Гостям также вручили сувениры с символикой аэрогавани, которому в этом году присвоили имя великого художника-мариниста.

Одна из прибывших в Крым - Джорджия Лоу играет на арфе в Сиднейском симфоническом оркестре, и 29 сентября она планирует сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского.

Напомним, 31 мая 2019 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил международному аэропорту Симферополь имя Ивана Айвазовского. Этому событию предшествовал масштабный конкурс и всероссийское онлайн-голосование. За имя Айвазовского, который родился и жил в Феодосии, проголосовали 53 процента из 270000 участвовавших.

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) основал в Феодосии картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Художник умер и похоронен также в Феодосии.