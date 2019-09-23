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23.09.2019 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани 11 полицейских наказали за секс с юной волейболисткой

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани после скандального инцидента с принуждением к сексу юной волейболистки, которая приехала на чемпионат в Анапу, наказали 11 полицейских, в том числе четыре были уволены из МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "РГ" уже писала о скандальном инциденте. Напомним, ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево (курортный поселок, находящийся недалеко от Анапы) обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии Следственного комитета, "полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов".

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После этого происшествия против двух сотрудников патрульно-постовой службы были возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сейчас кадровые решения приняты в отношении в общей сложности 11 полицейских.

"Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители. Освобождены от занимаемой должности начальник ОМВД России по городу Анапе и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка). Также еще один заместитель начальника полиции - руководитель ОМВД России по городу Анапе предупрежден о неполном служебном соответствии".

В Главке кубанской полиции добавили, что, кроме этого, строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей
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