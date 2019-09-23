На Кубани 11 полицейских наказали за секс с юной волейболисткой

На Кубани после скандального инцидента с принуждением к сексу юной волейболистки, которая приехала на чемпионат в Анапу, наказали 11 полицейских, в том числе четыре были уволены из МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "РГ" уже писала о скандальном инциденте. Напомним, ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево (курортный поселок, находящийся недалеко от Анапы) обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии Следственного комитета, "полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов".

После этого происшествия против двух сотрудников патрульно-постовой службы были возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сейчас кадровые решения приняты в отношении в общей сложности 11 полицейских.

"Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители. Освобождены от занимаемой должности начальник ОМВД России по городу Анапе и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка). Также еще один заместитель начальника полиции - руководитель ОМВД России по городу Анапе предупрежден о неполном служебном соответствии".

В Главке кубанской полиции добавили, что, кроме этого, строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю.