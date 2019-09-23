В Адыгее оштрафовали пилота разбившегося вертолета Ми-2

В Адыгее Южная транспортная прокуратура возбудила два административных дела против пилота вертолета Ми-2, разбившегося 23 июля в районе аула Панахес Тахтамукайского района республики. В результате рассмотрения этих дел летчика воздушного судна оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уже писала ранее "РГ", вертолет Ми-2 проводил химическую обработку полей сельхозназначения и совершил жесткую посадку около 11 часов дня 23 июля. В результате крушения пострадал 41-летний пилот судна, который, как выяснилось, являлся гражданином Республики Беларусь. Во время ЧП он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в Энемскую районную больницу. Владельцем вертолета оказалось авиационное предприятие "Трансхимавиа".

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, к административной ответственности пилот был привлечен за нарушение требований воздушного законодательства. По данным прокуратуры, на момент эксплуатации вертолета "свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна отсутствовало, на учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ вертолет не состоял, государственных бортовых номеров не имел, план полета в соответствующие органы не подавался".

В результате рассмотрения административных дел, возбужденных против пилота, ему были назначены штрафы, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Кроме этого, на основании информации, предоставленной надзорным ведомством, Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта у компании АП "Трансхимавиа".