На Урале супруги-инженеры выиграли в лотерею 700 тысяч рублей

Супруги из Свердловской области стали победителями государственной лотереи "Русское лото" и выиграли загородный дом стоимостью 700 тысяч. Но так как дом у них уже построен, они решили взять деньги и сделать ремонт в нем.

Пара уже полтора года участвует в лотереях. Билеты приобретают в одном и том же отделении почты. Последняя покупка оказалась очень удачной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Столото".

- Удачу принесла продавец. Это она предложила купить именно эти билеты. Среди трех оказался счастливый, - передает пресс-служба слова победителя Сергея Малохатько.

Результаты проверили на месте, как вспоминает жена Сергея Ольга Панникова, не поверили в результат сначала и сотрудники почты, но вскоре начали поздравлять.

Напомним, в январе 35-летний житель Екатеринбурга Николай Мирошниченко стал обладателем баснословного выигрыша в лотерею - 500 миллионов рублей. Николай и его супруга пообещали, что первым делом забудут об ипотеке.