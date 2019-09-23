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Самый дорогой iPhone уронили на пол. Вот как он теперь выглядит

Текст:   Богдан Бобров
23.09.2019,  
15:37
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В России уже стартовали продажи новых iPhone. Еще до релиза гаджеты успели разобрать до винтиков, посмотреть, как они устроены внутри, а теперь в социальных сетях начали появляться первые результаты импровизированных дроп-тестов.

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Сперва пользователь Твиттера Ben Geskin опубликовал фото iPhone 11 Pro, пережившего падение. Примечательно, что в его случае пострадала только верхняя часть корпуса.

Чуть позже руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин на своей странице в Facebook разместил аналогичный снимок, но в его случае сеткой трещин покрылась уже вся задняя поверхность гаджета.

Не заставило себя ждать и соответствующее видео на видеохостинге YouTube. Блогеры с канала EverythingApplePro подошли к делу почти научно и бросались новенькими iPhone по-всякому и с разной высоты.

Сказать, что при съемках данных материалов ни один iPhone не пострадал, уже не получится, но тем не менее "яблочные" аппараты продолжали работать сквозь "паутину" трещин и сохранили свою базовую функциональность.

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Фото: pixabay.com
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