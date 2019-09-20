В Россию пришли новые iPhone 11. Официальные цены

20 сентября в России официально стартовали продажи новых смартфонов от Apple. Приобрести можно все три модели - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (в 2018 году модель iPhone XR появилась на месяц позже iPhone XS и XS Max).

Младшая модель iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти обойдется в 59990 рублей, 128-гигабайтная и 256-гигабайтная версии стоят 64990 и 73990 рублей соответственно.

В свою очередь, ценын на iPhone 11 Pro стартуют от 89990 рублей за 64-гигабайтную версию, iPhone 11 Pro Max обойдется минимум в 99990 рублей.

Старт продаж в Москве не обошелся без занятного инцидента. Как сообщает РИА Новости, человек, занявший первое место в очереди к магазину на Тверской улице, стоял в ней с 17 сентября. Покупать смартфон он не планировал, а место в очереди занял для последующей перепродажи - за 30 тысяч рублей.

При этом первым реальным покупателем нового iPhone стал мужчина, который вообще не стоял в очереди, передает агентство. По его словам, он оформил предварительный заказ в этом же магазине на Тверской днем ранее, и ему назвали время, когда можно забрать покупку.

"Я просто проходил вчера, зашел, приобрел два телефона. Мне сказали: "Приходите в это время". И все", - рассказал молодой человек. Он заявил также, что покупал новые iPhone 11 Pro Max не для перепродажи, а для себя и супруги.

Новые iPhone были представлены на презентации 11 сентября, при этом Россия попала в число стран первой волны продаж. Все три новинки отличаются от моделей-предшественников наличием дополнительной широкоугольной камеры, подходящей для съемки пейзажей и архитектуры, а также групповых портретов. У iPhone 11 - две камеры, у iPhone 11 Pro и Pro Max - три.

Кроме того, новинки получили мощный процессор Apple A13 Bionics, обновленные экраны Super Retina XDR, имеют более длительное время автономной работы и работают на базе iOS 13.