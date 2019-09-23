Сергей Нарышкин заявил о "сдержанном оптимизме" в отношениях РФ и Украины

Сдержанный оптимизм во взаимоотношениях России и Украины увидел директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, на будущее отношений наших стран можно смотреть со сдержанным оптимизмом, но многое будет зависеть от решительности новых властей Украины.

"Какие-то, может быть, первые признаки улучшения обнаруживаются, но многое зависит от готовности и от способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Хотя мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам в Казани, где принимает участие в совещании глав разведок стран СНГ.

Глава российской внешней разведки также отметил, что деструктивную роль в данном вопросе по-прежнему играют "политические партнеры Украины с другого берега Атлантического океана".

Тем не менее, по его словам, в развитии взаимоотношений России и Украины "сдержанный оптимизм имеет место". "Но очень и очень сдержанный", - заключил он.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина обменялась заключенными по формуле "35 на 35".