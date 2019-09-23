"Шпиона" Олега Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором спецслужб США, объявлен в международный розыск как без вести пропавший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Подробности Министерством внутренних дел не разглашаются.

"Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска", - цитирует МВД агентство.

Впервые об Олеге Смоленкове заговорили в 2017 году. Телеканал CNN сообщил о спецоперации, в рамках которой США якобы вывезли из России "одного из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием". Позже СМИ предположили, что речь шла об Олеге Смоленкове.

МИД России направил в Интерпол запрос для установления местонахождения Смоленкова, поскольку после его исчезновения было возбуждено уголовное дело.