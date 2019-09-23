Синоптики рассказали, когда россиянам ждать тепла

"По предварительным расчетам, в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов. По предварительным расчетам "бабье лето" будет, но в октябре", - заявил Вильфанд телеканалу "360".

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова также подтвердила ТАСС, что астрономическая осень, которая наступила утром, 23 сентября, не исключает "бабьего лета", для наступления этого периода важны направления воздушных масс и антициклон. Она уточнила, что границы "бабьего лета" расплывчаты, и давать долгосрочные прогнозы бессмысленно.

Ранее россиян предупредили о затяжном похолодании. С 23 по 29 сентября суточная температура не превысит отметку в плюс семь градусов. Только к последним выходным сентября станет на несколько градусов теплее.