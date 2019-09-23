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23.09.2019 17:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали, когда россиянам ждать тепла

Текст: Ольга Туманова
Жители европейской части России в этом году еще смогут насладиться теплой и сухой погодой. Традиционный приятный бонус перед наступлением холодов ждет нас в октябре, когда на территорию страны придет "бабье лето", рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"По предварительным расчетам, в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов. По предварительным расчетам "бабье лето" будет, но в октябре", - заявил Вильфанд телеканалу "360".

Отопление в Подмосковье подано практически во все соцобъекты

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова также подтвердила ТАСС, что астрономическая осень, которая наступила утром, 23 сентября, не исключает "бабьего лета", для наступления этого периода важны направления воздушных масс и антициклон. Она уточнила, что границы "бабьего лета" расплывчаты, и давать долгосрочные прогнозы бессмысленно.

Ранее россиян предупредили о затяжном похолодании. С 23 по 29 сентября суточная температура не превысит отметку в плюс семь градусов. Только к последним выходным сентября станет на несколько градусов теплее.

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