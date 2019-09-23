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23.09.2019 06:45
Рубрика: В мире

Старейший туроператор Европы не смог выполнить требования кредиторов

Текст: Максим Макарычев
Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook (TCG.L) рухнула в понедельник, затронув интересы сотни тысяч отдыхающих по всему земному шару и вызвав крупнейшую операцию по репатриации своих граждан в мирное время в британской истории, сообщает Reuters.
Фото: Peter Byrne/PA via AP Фото: Peter Byrne/PA via AP
Фото: Peter Byrne/PA via AP

Банкротство знаменует собой крах одной из старейших британских компаний, которая начала свою деятельность в 1841 году с проведения местных железнодорожных экскурсий. Компания пережила две мировые войны, став первопроходцем в так называемом пакетном отдыхе и массовом туризме.

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Фирма управляла отелями, курортами и авиакомпаниями, ежегодно обслуживая до 19 миллионов человек в год в 16 странах. В настоящее время на отдыхе находятся 600 тысяч клиентов фирмы, что вынуждает правительства и страховые компании координировать масштабную спасательную операцию.

Главный исполнительный директор туроператора Питер Фанкхаузер сказал, что у него вызывает глубокое сожаление тот факт, что компания обанкротилась после того, как не смогла получить от своих кредиторов "необходимый пакет спасения" в продолжительных переговорах, которые проходили все выходные. "Я хотел бы извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет, - сказал Фанкхаузер в заявлении, опубликованном рано утром в понедельник. - Я глубоко сожалею о том, что мы и остальные члены совета директоров не добились успеха".

Как отмечают эксперты, Thomas Cook обесценили накопившийся долг в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2,1 миллиарда долларов), онлайн-конкуренция, меняющийся туристический рынок и геополитические события, которые сильно повлияли на летний сезон. Прошлогодняя европейская волна тепла также сильно ударила по компании, поскольку клиенты откладывали бронирование в последнюю минуту.

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Группа, казалось, была готова к спасению, когда в августе она согласовала ключевые условия плана рекапитализации в 900 миллионов фунтов стерлингов с ее крупнейшим акционером, китайским Fosun и банками, сотрудничающими с туристической фирмой.

Однако при завершении условий сделки компания столкнулась с требованием банков выплатить срочный кредит в 200 миллионов фунтов стерлингов.

В заявлении Fosun выразили разочарование неспособностью туристической компании заключить приемлемую сделку со своими банками и держателями облигаций. "План рекапитализации больше не применяется, учитывая принудительную ликвидацию Thomas Cook", - сказали представители Fosun в своем заявлении.

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) заявило, что после банкротства Thomas Cook оно готово начать перевозку более 150 тысяч британских клиентов фирмы в течение последующих двух недель.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
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Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают, что самолеты, принадлежащие компании Thomas Cook отведены от "рукавов" аэропортов. Сотрудники фирмы разместили фотографии со своих последних рейсов.

"Я так люблю свою работу, не хочу, чтобы она заканчивалась", - сказал в Twitter Киа Доун Хейворд, член экипажа одного из самолетов компании.

Правительство и авиационный регулятор заявили, что из-за масштабности ситуации некоторые перебои в доставке туристов на родину являются неизбежными. Все рейсы компании отменены.

Клиентам фирмы советуют не приезжать в аэропорты до тех пор, пока через специальный веб-сайт thomascook.caa.co.uk им не сообщат, что они должны были совершить обратный рейс, который будет организован британским правительством.

Британский регулирующий орган также связывается с отелями, принимающими клиентов Thomas Cook, чтобы сообщить им, что они будут оплачиваться правительством через систему страхования. Это произошло после того, как некоторые из туристов были ненадолго задержаны в гостинице в Тунисе, когда сотрудники попросили внести дополнительные платежи.

Фото: iStock
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В Германии, главном зарубежном клиентском рынке Thomas Cook, страховые компании будут координировать меры по вывозу туристов.

Крах корпорации, отмечают эксперты, может спровоцировать хаотичные сцены по всему миру, учитывая, что отдыхающие застрянут в отелях, которым не платят в таких отдаленных местах, как Гоа или Гамбия.

В более долгосрочной перспективе это может также затронуть туристические секторы в крупнейших направлениях компании, таких как Испания и Турция, и привести к закрытию сотен турагентов компании.

По предварительным данным, своей работы лишатся 22 тысячи сотрудников старейшего туристического оператора.

В мире Европа Великобритания
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