Само по себе столкновение двух автомобилей - еще не дорожно-транспортное происшествие. А поэтому у водителя не возникает обязанности немедленно остановить автомобиль, выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы. А также не оставлять место происшествия.

На автомобилях нет повреждений? Значит, не было и аварии. Производство по делу прекратить! Фото: Сергей Михеев/РГ

К такому неожиданному выводу пришел председатель суда Ненецкого автономного округа, разбирая дело гражданки Медведевой, которую ранее лишили прав за оставление места ДТП.

На парковках регулярно случаются такие ситуации: кто-то пытался выехать в узком пространстве, случайно задел соседнюю машину, не заметил этого и уехал. Владелец пострадавшего автомобиля вызывает ГИБДД. При этом на уехавшего водителя заводится административное дело за оставление места ДТП. За это предусмотрена ответственность частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде лишения прав на срок от года до полутора лет.

Подобная история произошла с гражданкой Медведевой. Она выезжала с парковки задним ходом, потом выровняла автомобиль и поехала вперед, как вдруг сзади раздался сигнал. Она остановилась, к ней подошел мужчина и сказал, что она наехала на припаркованный "ВАЗ". Медведева осмотрела свою машину и "ВАЗ", повреждений не увидела и уехала.

Однако свидетель сообщил о происшествии в дежурную часть. Он же встретил вышедшего из магазина хозяина припаркованного "ВАЗа" и рассказал ему о наезде. А вечером к Медведевой приехали сотрудники ГИБДД и оформили протокол о неисполнении обязанностей при ДТП. Мировой суд признал ее виновной, несмотря на заявления о том, что она звука столкновения не слышала и повреждений на машинах не обнаружила, и лишил прав на год. При этом суд сослался на то, что повреждения на автомобилях усмотрели сотрудники ГИБДД: нитевидную царапину на заднем бампере автомобиля обвиняемой и повреждение лакокрасочного покрытия на правом переднем крыле "ВАЗа".

Выводы мирового судьи поддержал и городской Нарьян-Марский суд. Однако председатель суда Ненецкого автономного округа признал решения нижестоящих судов незаконными. И вот по каким основаниям. Мировой суд установил, что Медведева при движении на своем автомобиле задним ходом совершила наезд на стоящий "ВАЗ", после чего уехала.

Само по себе соприкосновение машин между собой без последствий, указанных в правилах, не может квалифицироваться как ДТП

Это подтверждается доказательствами, исследованными мировым судьей, и по существу не оспаривались Медведевой. Хотя она и заявила, что столкновения при совершении маневра не слышала.

Признавая ее виновной, мировой судья сослался на имеющиеся в материалах дела доказательства, а именно: на протокол об административном правонарушении, схему места ДТП, справку о ДТП, а также на письменные объяснения пострадавшего и самой обвиняемой. Но выводы мирового судьи о наличии дорожно-транспортного происшествия, предусмотренного Правилами дорожного движения РФ, сделаны были без всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупности на основании доказательств, представленных ГИБДД.

Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения под дорожно-транспортным происшествием понимается событие, возникшее в процессе движения по дороге автомобиля и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Само по себе взаимодействие, соприкосновение машин между собой без наступления указанных последствий не может квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие и на водителя не могут быть возложены обязанности, предусмотренные правилами при ДТП, указал председатель суда.

Если касание машин не расценивается как авария, то водитель не обязан остановиться, выставить знак аварийной остановки и вызвать ГАИ

В то же время в протоколе об административном правонарушении нет указаний о наличии каких-либо последствий наезда автомобиля Медведевой на "ВАЗ". В объяснении владельца "ВАЗа" нет сведений о том, что его автомобилю был причинен какой-либо материальный ущерб. Сама Медведева отрицает повреждение своей машины в результате наезда. Из справки о ДТП видно, что на автомобилях есть повреждения. Но ни ГИБДД, ни мировым судьей время и механизм образования этих повреждений не выяснялся: образовались ли они в результате наезда или были на транспортных средствах до наезда.

То, что по данному делу не проводилась автотехническая экспертиза на предмет наличия соотносимых между собой повреждений машин, не позволяет сделать однозначный вывод об имевшем место дорожно-транспортном происшествии с их участием. Собранных доказательств недостаточно для того, чтобы вменить Медведевой оставление места ДТП.

А поэтому председатель суда Ненецкого автономного округа отменил решения нижестоящих судов и прекратил производство по делу в связи с недоказанностью.

В общем, чтобы доказать, что авария была, необходимо, чтобы были повреждения на автомобилях, и еще требуется доказать, что они появились в результате взаимодействия этих машин.

Действительно, об аварии в данной ситуации сотрудникам ГИБДД и потерпевшему стало известно только со слов свидетеля. Пострадавший не предъявлял материальных претензий. Виновница якобы произошедшего ДТП тоже не заметила никаких повреждений своего автомобиля. Получается, что авария высосана из пальца сотрудниками ГИБДД только на основании показаний некоего свидетеля, который неизвестно что увидел, при этом суды его не допрашивали.

Разъяснение "РГ"

Напомним, в каких случаях водитель может спокойно уехать с места ДТП и ему за это ничего не будет. Все они прописаны в правилах дорожного движения и законе об ОСАГО. Увы, водителям необходимо знать постулаты этих документов. Потому что правила дорожного движения отсылают именно к закону об ОСАГО.

Если в аварии получили повреждения только автомобили и не пострадали люди, то можно передвинуть машину на обочину и оформить аварию без вызова ГИБДД. То есть по Европротоколу. На обе машины должны быть оформлены полисы ОСАГО. При этом не причинен ущерб третьим лицам. Например, ни одна из машин не въехала в отбойник или тросовое заграждение.

Если у автовладельцев вообще нет претензий к друг другу, то также можно смело уезжать.