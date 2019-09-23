Новости

Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони 19:47
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал 19:23
Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти 19:19
В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение 19:14
В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках 19:04
Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком 18:55
Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии 18:53
В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма 18:31
Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом" 18:23
Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ 18:10
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 18:07
В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках из-за ОГЭ 18:05
Четверо потомков Айвазовского прилетели в Крым из Австралии 17:55
Жительница Мурманска освободилась из рабства в Дагестане 17:51
Украина закрыла пропускной пункт в Крым 17:39
Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни 17:35
Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова 17:30
В Петербурге поставят рекорд, подняв миллион килограммов гирь 17:26
Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость 17:14
Тепло появилось уже в 3,5 тысячи домов в Москве 17:10
МИД РФ объяснил, как по Каспийской конвенции определяются морские границы 17:03
Зариф: Иран готов работать с РФ над безопасностью в Персидском заливе 16:43
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова 16:32
Умер легендарный актер хорроров, звезда фильмов Роба Зомби Сид Хэйг 16:30
Володин пригласил коллегу из Афганистана участвовать в заседании ПА ОДКБ 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400
Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
23.09.2019 18:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Японские исследователи посоветовали есть на завтрак мороженое. Их коллеги из США оценили "открытие", но сделали некоторые уточнения.

Согласно данным японцев, мороженое на завтрак способствует хорошей концентрации внимания и заряду бодрости. В том случае, если десерт позволять себе в первой половине дня, пояснил профессор Йошихико Кога.

Как передает "Вечерняя Москва", принявшие участие в эксперименте люди после завтраков с мороженым показали более быстрые реакции и низкую утомляемость.

Фото: iStock
Ученые: работа по ночам способствует ожирению

Специалисты из США заявили, что такой десерт содержит примерно 260 калорий, более 20 граммов сахара и 13 граммов жиров, поэтому есть его регулярно небезопасно для здоровья сердца. Разве что блюдо будет домашнего приготовления.

Ранее американские ученые выяснили, действительно ли яйца (при регулярном употреблении) можно считать вредным продуктом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон