Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком

Японские исследователи посоветовали есть на завтрак мороженое. Их коллеги из США оценили "открытие", но сделали некоторые уточнения.

Согласно данным японцев, мороженое на завтрак способствует хорошей концентрации внимания и заряду бодрости. В том случае, если десерт позволять себе в первой половине дня, пояснил профессор Йошихико Кога.

Как передает "Вечерняя Москва", принявшие участие в эксперименте люди после завтраков с мороженым показали более быстрые реакции и низкую утомляемость.

Специалисты из США заявили, что такой десерт содержит примерно 260 калорий, более 20 граммов сахара и 13 граммов жиров, поэтому есть его регулярно небезопасно для здоровья сердца. Разве что блюдо будет домашнего приготовления.

Ранее американские ученые выяснили, действительно ли яйца (при регулярном употреблении) можно считать вредным продуктом.