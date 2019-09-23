Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

Делегация Украины не будет принимать участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Верховной рады.

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года", - отмечается в документе. Свое решение украинские парламентарии связывают с возвращением прав российской делегации, против чего активно выступали в Киеве. В связи с этим отказываются они и от участия в торжествах по случаю 70-летия СЕ.

При этом они припомнили ряд резолюций ПАСЕ антироссийской направленности, принятых после 2014 года в связи с возвращением Крыма в состав РФ и конфликтом в Донбассе, участником которого на Украине (и не только) называют Россию, не имея на то никаких доказательств. Более того, делегация Верховной рады призвала ПАСЕ подтвердить обязательность всех решений и требований, изложенных в этих резолюциях, кстати, принятых в то время, когда Россия не принимала участия в работе Совета Европы.

Обратились члены украинской делегации и к Франции, которая председательствует в Комитете министров Совета Европы. Они предлагают инициировать "консультации с участием президента Французской республики Эмманюэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения институционального доверия к Совету Европы, а также морального кризиса в СЕ".

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко. "Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", - отметил парламентарий. По его словам, это решение поддержало большинство фракций Рады. Вместо участия в работе сессии украинская сторона сосредоточится на разработке "плана возвращения доверия к ПАСЕ", который предполагается обсудить с членами Совета Европы.

По всей вероятности, Киев не устраивает настрой организации на конструктивную работу с Россией. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что европейские страны уже успели устать от Украины. Причиной является бесконечная коррупция и тяжелая экономическая ситуация. При этом, несмотря на все рекомендации, ничего в стране не меняется.

Примечательно, что часть украинской делегации старого созыва изъявила желание посетить ассамблею в частном порядке. "Киев не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны", - сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет организации. В Совете Европы признали, что это привело к финансовым трудностям.

В конце июня по представлению бельгийской делегации ПАСЕ восстановила права россиян в полном объеме. Киев всячески пытался этому помешать. Украинские представители внесли сотни поправок в резолюцию, просили также перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но делегаты ПАСЕ инициативу не поддержали.