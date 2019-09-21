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21.09.2019 17:27
Рубрика: В мире

Часть старой делегации Украины изъявила желание посетить сессию ПАСЕ

Текст: Александр Саможнев

В Киеве не могут договориться о направлении делегации на осеннюю сессию ПАСЕ, которая пройдет в Брюсселе с 30 сентября по 4 октября. Деятели правящей партии "Слуга народа" заявили, что Киев не будет направлять своих представителей, так как "не может реагировать на нарушение принципов организации". В то же время часть украинской делегации старого созыва изъявила желание посетить ассамблею в частном порядке, сообщают украинские СМИ.

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"Киев не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны", - написал депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в конце июня подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. После 2014 года россияне были лишены части прав. В знак протеста украинская делегация покинула заседание сессии.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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