Часть старой делегации Украины изъявила желание посетить сессию ПАСЕ

В Киеве не могут договориться о направлении делегации на осеннюю сессию ПАСЕ, которая пройдет в Брюсселе с 30 сентября по 4 октября. Деятели правящей партии "Слуга народа" заявили, что Киев не будет направлять своих представителей, так как "не может реагировать на нарушение принципов организации". В то же время часть украинской делегации старого созыва изъявила желание посетить ассамблею в частном порядке, сообщают украинские СМИ.

"Киев не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны", - написал депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в конце июня подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. После 2014 года россияне были лишены части прав. В знак протеста украинская делегация покинула заседание сессии.