Утверждены новые требования к организации детских автобусных перевозок

Правительство установило новые требования к организации детских перевозок автобусами: как непосредственно к организаторам, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Сегодня в стране каждый день в среднем осуществляется около 1300 организованных перевозок детей. Новые правила, с одной стороны, упрощают их организацию на коротких маршрутах: в городах и пригороде. В частности, пояснил вице-премьер Максим Акимов на совещании у председателя правительства, организаторы смогут уведомлять Госавтоинспекцию не за двое суток до поездки, а за 24 часа, сокращается объем маршрутных документов. "В следующем году заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства", - рассказал он.

С другой стороны, вводится ряд новых обязательных требований для обеспечения безопасности детей. "Самое главное - мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, - заявил зампред правительства. - До сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности". Сопровождающие группы взрослые будут нести ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты.

Акимов привел данные статистики, по которым за 8 месяцев 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 611 детей, 508 не были пристегнуты. В прошлом году насчитали всего четыре ДТП с летальными исходами для детей, трое ехали с непристегнутыми ремнями безопасности. "Надеемся, что это постановление, жесткое соблюдение правил и контроль за их соблюдением позволит печальную статистику обнулить, - сказал вице-премьер. - Она с каждым годом улучшается, но мы хотим выйти на значимый общественный результат".

- Надо только, чтобы это все соблюдалось, - подчеркнул Дмитрий Медведев, - надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие.