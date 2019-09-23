В мире
23.09.2019 16:15
Текст: Юрий Сизов

В МИД Беларуси пояснили суть соглашения о реадмиссии с Евросоюзом

По консолидированному мнению государственных органов в Минске, подписание соглашения о реадмиссии с ЕС не несет для РБ значительных миграционных рисков. Об этом дали понять в МИД страны 23 сентября во время консульского дня в Facebook.

Беларусь, как и ЕС, уточнили во внешнеполитическом ведомстве, должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В министерстве добавили, что в проекте соглашения о реадмиссии предусмотрены взаимные быстродействующие и эффективные процедуры, связанные с данным процессом. Кроме того, в отношении обязательств Беларуси по реадмиссии граждан третьих стран предусмотрен двухлетний переходный период.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Что касается соглашения об упрощении выдачи виз, то после его подписания и выполнения сторонами внутренних процедур, констатировали в МИД, оно должно вступить в силу одновременно с соглашением о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба документа не содержат односторонних обязательств, все обязательства носят взаимный характер, обратили внимание в министерстве.

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