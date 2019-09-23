В отношении экс-спикера Верховной рады возбудили еще одно уголовное дело

Очередное уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия заведено Государственным бюро расследований Украины (ГБР). Об этом сам Парубий, являющийся также депутатом от партии "Европейская солидарность", сообщил на своей странице в Facebook, подкрепив пост фотографией соответствующего уведомления от ГБР.

В документе указывается, что дело заведено "за организацию и координирование деятельности гражданских вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года в г. Одесса". Парубий проходит по делу в качестве подозреваемого.

Напомним, что в начале сентября ГБР возбудило уголовное дело против Парубия по подозрению в создании препятствий для избирателей. Дело было возбуждено по решению Шевченковского суда Киева по статье "воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя". Если вина политика будет доказана, ему грозит до пяти лет заключения.