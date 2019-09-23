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23.09.2019 20:51
Рубрика: В мире

В ПАСЕ отреагировали на отказ украинской делегации принять участие в сессии

Текст: Юрий Когалов

Украина обязана направить свою делегацию в ПАСЕ, это предусмотрено резолюцией, принятой в апреле прошлого года. Об этом заявил глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс (Нидерланды).

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По его словам, "все государства-члены обязаны участвовать в обоих уставных органах Совета Европы, как это предусматривается в резолюции "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в три четверти в апреле прошлого года". Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. "Совет Европы - это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", - цитирует политика РИА Новости. Он также отметил, что на предстоящей сессии планируется обсуждение совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека. Украина с ее отказом от участия в работе ПАСЕ может остаться в стороне от обсуждения.

Ранее украинская делегация подтвердила, что не будет принимать участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Верховной рады. Свое решение украинские парламентарии связывают с возвращением прав российской делегации, против чего активно выступали в Киеве.

Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет организации. В Совете Европы признали, что это привело к финансовым трудностям.

В конце июня по представлению бельгийской делегации ПАСЕ восстановила права россиян в полном объеме. Киев всячески пытался этому помешать. Украинские представители внесли сотни поправок в резолюцию, просили также перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но делегаты ПАСЕ инициативу не поддержали.

Кстати, в июне глава тогдашней делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что его страна покидает сессию в знак протеста. Однако "бойкот" продлился всего полтора дня.

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