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23.09.2019 12:00
Рубрика: Власть

В правительстве РФ не подтвердили информацию о сокращении госслужащих

Текст: Владимир Кузьмин
Заявления министерства финансов РФ о масштабной реформе госслужбы и сокращении госслужащих преждевременны. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее первый заместитель министра финансов Татьяны Нестеренко сообщила, что с 2020 года начнется масштабная реформа в сфере госуправления, результатом которой станет сокращение количества госслужащих и повышение оплаты труда тем, кто останется на госслужбе.

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"Заявление коллег из министерства финансов несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - сказал Осипов, отметив, что в данный момент только идет обсуждение разных концепций и подходов.

"Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему. На них будут определены основные принципы и направления реформы", - подчеркнул он.

По его Осипова, выработанные предложения будут доложены главе государства.

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