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23.09.2019 08:27
Рубрика: В мире

В США могут начать процедуру импичмента Трампа за давление на Зеленского

Текст: Юрий Когалов

Конгресс США может начать процедуру импичмента, если выяснится, что президент Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил CNN конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, занимающий кресло председателя комитета по разведке палаты представителей.

"Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, например, отыскать на него компромат, то это может быть единственным средством", - отметил Шифф, добавив, что импичмент - крайнее средство, предусмотренное американским законодательством.

Трамп заявил, что содержание разговора с Зеленским может быть обнародовано

Речь идет о попавшей в СМИ информации, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.

Примечательно, что тревогу поднял некий представитель разведки, который и подал жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президента с одним из зарубежных лидеров (имя Зеленского при этом не упоминалось).

Поскольку Байден имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, его однопартийцы полагают, что начало расследования в его отношении может косвенно помочь нынешнему хозяину Белого дома переизбраться на второй срок.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп
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