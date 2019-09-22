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22.09.2019 14:29
Рубрика: В мире

Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг телефонного разговора двух президентов - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

- В США - "украинский скандал". Кандидат в президенты Байден, перепуганный тем, что выяснение дел его сына на Украине, да и его собственной роли, подорвет его шансы на выборах, обвиняет Трампа в давлении на Зеленского. Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним..., - написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники писала, что во время разговора Трамп якобы просил Зеленского провести расследовании в отношении сына вице-президента США Джо Байдена - Хантера, который работал на Украине в крупном газовом холдинге. Байден - потенциальный кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США 2020 года. Он заявил, что если сообщения о том, что Трамп оказывал давление на украинского президента, являются правдой, то президент злоупотребил своим положением ради собственной выгоды.

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