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23.09.2019 12:10
Рубрика: Власть

Володин рассказал о роли, которую США приготовили для Украины

Текст: Татьяна Замахина (Нур-Султан)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в столице Казахстана с председателем Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером. На полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии собеседники обсудили как развитие парламентского сотрудничества двух стран, так и международную обстановку. В частности, сошлись в оценках по поводу ситуации на Украине и действий США.
Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

На площадке четвертого Совещания, которое пройдет 24 сентября, соберется более 60 делегаций из разных стран. При этом 41 делегацию возглавят спикеры парламентов, и один из них - глава Нацсобрания Венгрии. Эта европейская страна представлена на Совещании на таком уровне впервые. "Интерес к конференции колоссальный, очевидно, мероприятие будет иметь успех", - поделился мнением Кевер, открывая встречу с Володиным.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Глава нижней палаты парламента РФ поблагодарил собеседника за позицию в Парламентской ассамблее Совета Европы - отчасти именно она определила возвращение России к полноценной работе в организации. "Вы относитесь к тем политикам, которые выступают за здравый смысл. Как у нас говорят, "золотая середина". Нам такая позиция близка", - подчеркнул Володин.

Как раз здравого смысла нередко не хватает на международной арене. "Сегодня в мире мало доверия, и его отсутствие сказывается на развитии отношений между странами", - отметил председатель ГД. И существенную помеху конструктивному диалогу создает позиция "стран, считающих себя образцами демократии". "Навязывая другим определенные стандарты, на себя они их не распространяют", - добавил Вячеслав Володин.

- Вынужден согласиться, что есть страны, которые присвоили себе право на демократию и насаждают свое виденье как единственно правильное, - кивнул его собеседник. - Это не продуктивный подход.

Пример такой деструктивной политики - ситуация на Украине, которую отдельно обсудили участники встречи. Венгерский спикер рассказал, что политическая обстановка в республике негативно повлияла как в целом на экономическое развитие его страны, так и на жизнь этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Последние, по его словам, сейчас подвергаются рестрикциям со стороны украинских властей. Он поинтересовался мнением российского коллеги - есть ли шансы на изменение ситуации к лучшему.

Какие шаги предпримет Киев, покажет время, но "проблемы решатся не быстро", считает Володин. "Изначально США уготовили иную роль этой стране, создали напряжение в центре Европы, создать проблемы между некогда единым народом", - пояснил парламентарий.

Собеседники, кроме того, сошлись в оценке недопустимости ущемления языковых прав на Украине. А также нашли согласие в том, что "голоса" всех стран - независимо от их размера - должны быть слышны на мировой арене. В этом как раз и состоит задача Совещания спикеров парламентов стран Евразии, подчеркнул Володин.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- Необходимо сделать все, чтобы государства могли слышать друг друга, обсуждать проблемы, выработать решения через принятие модельных законов, - уверен он.

Что касается двусторонних отношений России и Венгрии, то они динамично развиваются во многом благодаря руководителям государств, отметил также Володин. Так, товарооборот между государствами за 2018 год вырос на 30%. Однако по-прежнему мешают санкции, добавил Кевер. Он заверил, что его стране очень интересен российский рынок, но, к сожалению, Венгрия стала заложницей общей европейской политики.

Сделать сотрудничество стран еще более эффективным поможет создание межпарламентской комиссии двух стран - на это предложение Володина венгерский спикер ответил согласием. Он также принял приглашение посетить Россию с тем, чтобы вовремя его визита было подписано соглашение о создании этой комиссии. Данный вопрос спикеры поручили проработать своим заместителям.

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