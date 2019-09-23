WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты. Однако на это могут потребоваться месяцы, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников и подрядчиков королевства.

По их данным, представители нефтекомпании Саудовской Аравии "засыпали" подрядчиков, в том числе компанию General Electric, электронными сообщениями, факсами, телефонными звонками с просьбой оказать срочную помощь. При этом отмечается, что цены за услуги могут достигать сотен миллионов долларов.

По информации источников издания, полное восстановление деятельности компании может занять месяцы, а не десять недель, как сообщалось ранее. "Мы все еще находимся в отчаянном поиске некоторых сменных деталей. Все не так прекрасно и безоблачно, как вы можете подумать", - цитирует РИА Новости чиновника Саудовской Аравии.

Напомним, после атаки дронов на нефтяные объекты, произошедших 14 сентября, Саудовская Аравия сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти. По его словам, Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас. Что же касается добычи, то она восстановлена пока только наполовину.