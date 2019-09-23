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Xiaomi показала, как снимает ее новый смартфон. Это надо видеть

Текст:   Антон Благовещенский
23.09.2019,  
17:35
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Смартфоны Huawei и Samsung находятся на верхних строчках авторитетного рейтинга DxOMark по качеству съемки на фронтальную камеру. Скоро у них может появиться конкурент в лице нового аппарата от Xiaomi - Mi Mix Alpha.

Девайс получит 108-мегапиксельную камеру на базе сенсора от Samsung. Результаты съемки, которые уже выложили в соцсети, впечатляют: на лице модели при восьмикратном увеличении можно разглядеть каждую морщинку и ресничку.

Разрешение снимков составит 12032x9024 пикселя, а объем файлов будет достигать 40 мегабайт. Судя по подписям, Mi Mix Alpha от Xiaomi выйдет в версии с поддержкой 5G и будет анонсирован уже во вторник, 24 сентября.

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Новинке также приписывают экран с инновационно загнутыми краями - наподобие Huawei Mate 30 Pro.

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