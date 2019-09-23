Xiaomi показала, как снимает ее новый смартфон. Это надо видеть

Смартфоны Huawei и Samsung находятся на верхних строчках авторитетного рейтинга DxOMark по качеству съемки на фронтальную камеру. Скоро у них может появиться конкурент в лице нового аппарата от Xiaomi - Mi Mix Alpha.

Девайс получит 108-мегапиксельную камеру на базе сенсора от Samsung. Результаты съемки, которые уже выложили в соцсети, впечатляют: на лице модели при восьмикратном увеличении можно разглядеть каждую морщинку и ресничку.

Xiaomi MIX Alpha 108MP Camera in Action. Can take Images of Resolution 12032 x 9024 (40MB Size). pic.twitter.com/BJEjDpkCZc — TechDroider (@techdroider) September 23, 2019

Разрешение снимков составит 12032x9024 пикселя, а объем файлов будет достигать 40 мегабайт. Судя по подписям, Mi Mix Alpha от Xiaomi выйдет в версии с поддержкой 5G и будет анонсирован уже во вторник, 24 сентября.

Новинке также приписывают экран с инновационно загнутыми краями - наподобие Huawei Mate 30 Pro.