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23.09.2019 11:28
Рубрика: Экономика

"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России

Текст: Екатерина Ясакова
Одна из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook объявила об окончании работы.

На своем официальном сайте Thomas Cook сообщает, что все компании в этой группе прекращают деятельность, в том числе Thomas Cook Airlines.

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За границами Великобритании остались более 100 тысяч клиентов компании. До 6 октября будут организованы репатриационные рейсы, доступные для пассажиров, чье путешествие началось в Великобритании. После этой даты пассажирам придется самостоятельно организовать поездки.

"Правительство и Управление гражданской авиации в настоящее время работают вместе, чтобы сделать все возможное для поддержки пассажиров компании, которые должны вернуться в Великобританию в период с 23 сентября 2019 года по 6 октября 2019 года", - говорится на сайте компании.

Фото: iStock
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В конце 2018 года Thomas Cook выкупил все акции российского туроператора "Интурист". Как сообщили в этой компании Ассоциации Туроператоров (АТОР), туристы улетают и возвращаются в обычном режиме.

По словам, директора "Интуриста" Сергея Толчина, окончание работы британской компании не грозит сбоем на российском туристическом рынке.

Туроператор "Интурист" является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у "Интуриста" и глобального Thomas Cook также используются разные.

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