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23.09.2019 18:23
Рубрика: Происшествия

Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом"

Антонина Смоленкова и трое ее детей объявлены в розыск как пропавшие без вести вслед за главой семейства, бывшим сотрудников администрации президента РФ Олегом Смоленковым. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу данных МВД России о разыскиваемых гражданах.

Фото: iStock
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Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в связи с исчезновением Олега Смоленкова 1969 года рождения ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но его расследование приостановили.

Известно, что в 2017 году Смоленков с женой и детьми поехал на отдых в Черногорию, однако после этого о нем ничего не известно.

Фамилия Смоленков стала известной в том же 2017-м после сюжета телеканала CNN, в котором рассказывалось о некоем "высокопоставленном осведомителе под прикрытием", который был вывезен Соединенными Штатами из России. Источники СМИ предположили, что речь идет именно о Смоленкове, но подтверждения этой информации до сих пор нет.

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