Новости

Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей 10:54
В Крыму ученые нашли исторический вход в пещеру у трассы "Таврида" 10:47
СК возбудил дело по факту подрыва опор моста в Луганске 10:46
Семья из Ростовской области создала приют для енотов-отказников 10:45
В Екатеринбурге нашелся пропавший накануне журналист 10:44
Госдума: Россия никогда не признает "оккупацию" Эстонии 10:37
Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ 10:35
В Госсовете Крыма распределили должности 10:30
Москва примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" 10:30
ДНР потребует от Киева подписать "формулу Штанмайера" в Минске 10:24
На Сахалине онкологическом диспансере отменили платные услуги 10:07
Родстер "Крым" 2.0 официально представлен 10:05
Мэр Назрани Алихан Тумгоев объявил о своей отставке 10:03
СМИ: Трамп до звонка Зеленскому приказал удержать выплаты Киеву 09:59
В Йошкар-Оле в ДТП со скорой помощью погибли два человека 09:55
Спасатели Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой 09:52
Русская гуманитарная миссия поддержала сербов в Косово 09:50
В Крыму построят центр винного туризма за четыре миллиарда рублей 09:46
Выяснилась причина нападения тигра на человека в Хабаровском крае 09:43
В Чувашии при пожаре погибли четверо бездомных 09:41
Запуск ракеты "Протон-М" перенесли на неопределенный срок 09:39
148 человек с плавбазы "Петр Житников" примет остров Шикотан 09:39
В Амурской области поймали 14 "черных" золотодобытчиков 09:33
На Урале три человека погибли при пожаре в частном доме 09:20
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 10:35
Рубрика: В мире

Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Текст: Диана Ковалева

Лидеры Великобритании, Германии и Франции обвинили Тегеран в нападении на саудовские нефтяные объекты. Об этом говорится в совместном коммюнике политиков.

"Нам ясно, что ответственность за это нападение лежит на Иране. Нет другого правдоподобного объяснения. Мы решительно осуждаем атаки и выражаем свою полную солидарность с королевством Саудовская Аравия и его жителями", - говорится в документе.

Фото: U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly/ Wikimedia.org
Латают бреши: США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии

Кроме того, Париж, Берлин и Лондон выразили поддержку текущему расследованию, направленному на установление всех деталей нападения.

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов, однако США обвинили во всем Иран.

Тегеран же свою причастность к атакам отрицает. После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти.

По его словам, Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас. Что же касается добычи, то она восстановлена пока только наполовину.

В мире Ближний Восток Иран В мире Европа Великобритания В мире Европа Германия В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Экс-депутат Рады указала на ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
В Совфеде осудили желание Трампа и Дуды остановить "Северный поток-2"
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Роскачество проверило детскую воду