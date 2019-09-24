Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Великобритании, Германии и Франции обвинили Тегеран в нападении на саудовские нефтяные объекты. Об этом говорится в совместном коммюнике политиков.

"Нам ясно, что ответственность за это нападение лежит на Иране. Нет другого правдоподобного объяснения. Мы решительно осуждаем атаки и выражаем свою полную солидарность с королевством Саудовская Аравия и его жителями", - говорится в документе.

Кроме того, Париж, Берлин и Лондон выразили поддержку текущему расследованию, направленному на установление всех деталей нападения.

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов, однако США обвинили во всем Иран.

Тегеран же свою причастность к атакам отрицает. После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти.

По его словам, Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас. Что же касается добычи, то она восстановлена пока только наполовину.