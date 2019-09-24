Британский парламент вернется к работе уже в среду

Парламент Великобритании, приостановку работы которого Верховный суд признал незаконной, вновь соберется 25 сентября. Об этом сообщил спикер Палаты общин Джон Беркоу.

"В свете этого четкого решения (Верховного суда - прим. "РГ") я поручил руководству палаты подготовиться ... к возобновлению деятельности Палаты общин. В частности, я поручил руководству все шаги, необходимые для того, чтобы Палата общин начала заседание завтра ... в 11:30 утра", - заявил Беркоу.

Ранее британский премьер Борис Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября для того, чтобы депутаты не сорвали выход Соединенного Королевства из Европейского союза, намеченный на 31 октября. Во вторник Верховный суд Великобритании признал такой шаг незаконным.