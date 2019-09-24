Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном. Такой вердикт огласила председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл.

"Решение советовать Ее Величеству (королеве Елизавете II - прим. "РГ") приостановить работу парламента являлось незаконным", - заявила Хейл.

Она также отметила, что подобные действия Джонсона без веской причины лишили парламент возможности исполнять свои предписанные конституцией функции.

Решение суда теперь может в лучшем случае ударить по репутации премьера, а в худшем - грозить отставкой. Парламентарии же должны вернуться к работе.

Почти сразу же после оглашения решения суда оппозиция призвала к немедленной отставке Джонсона.

Ранее британский премьер приостановил работу парламента до 14 октября для того, чтобы депутаты не сорвали выход Соединенного Королевства из Европейского союза, намеченный на 31 октября.