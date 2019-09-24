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24.09.2019 14:13
Рубрика: В мире

Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным

Текст: Диана Ковалева

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном. Такой вердикт огласила председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл.

"Решение советовать Ее Величеству (королеве Елизавете II - прим. "РГ") приостановить работу парламента являлось незаконным", - заявила Хейл.

Фото: AP
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Она также отметила, что подобные действия Джонсона без веской причины лишили парламент возможности исполнять свои предписанные конституцией функции.

Решение суда теперь может в лучшем случае ударить по репутации премьера, а в худшем - грозить отставкой. Парламентарии же должны вернуться к работе.

Почти сразу же после оглашения решения суда оппозиция призвала к немедленной отставке Джонсона.

Ранее британский премьер приостановил работу парламента до 14 октября для того, чтобы депутаты не сорвали выход Соединенного Королевства из Европейского союза, намеченный на 31 октября.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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