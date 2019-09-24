Черчесов голосовал за Роналду, Дзюба - за ван Дейка

ФИФА опубликовала данные по голосованию за лучшего игрока сезона премии The Best FIFA Football Awards 2019. Принимать участие в выборе лучшего футболиста имели право главный тренер национальной команды, ее капитан и выбранный ФИФА журналист из этой страны.
Во всех случаях будущий победитель голосования Лионель Месси не занял первого места.
Так, главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал предпочтение Роналду, поставив на второе место Месси, а на третье место ван Дейка.
Артем Дзюба с позиции нападающего решил отдать победу голландскому защитнику "Ливерпуля", присудив серебро форварду "Ювентуса" и сборной Португалии, а на третье место поставил будущего победителя.
Журналист Олег Кошелев, выбранный ФИФА, по первым двум пунктам повторил Дзюбу, а на третью строчку поставил еще одного игрока "Ливерпуля" - Садьо Мане. Месси же, по его версии, в тройку и вовсе не попал.