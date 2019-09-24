Черчесов голосовал за Роналду, Дзюба - за ван Дейка

Во всех случаях будущий победитель голосования Лионель Месси не занял первого места.

Так, главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал предпочтение Роналду, поставив на второе место Месси, а на третье место ван Дейка.

Артем Дзюба с позиции нападающего решил отдать победу голландскому защитнику "Ливерпуля", присудив серебро форварду "Ювентуса" и сборной Португалии, а на третье место поставил будущего победителя.

Журналист Олег Кошелев, выбранный ФИФА, по первым двум пунктам повторил Дзюбу, а на третью строчку поставил еще одного игрока "Ливерпуля" - Садьо Мане. Месси же, по его версии, в тройку и вовсе не попал.