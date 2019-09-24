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24.09.2019 10:24
Рубрика: В мире

ДНР потребует от Киева подписать "формулу Штанмайера" в Минске

Текст: Диана Ковалева
Представители Донецкой народной республики на встрече контактной группы по Донбассу в Минске 1 октября будут требовать от Киева подписать "формулу Штанмайера", которая определяет механизм предоставления особого статуса региону. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

"Представители ДНР в Контактной группе будут настаивать на том, чтобы вернуться к вопросу подписания "формулы Штайнмайера", которое было сорвано украинской делегацией 18 сентября. Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками "нормандского формата", - говорится в тексте официального заявления Пушилина.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
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Глава ДНР также отметил, что добиваться подписания стоит для того, чтобы "Киев не смог уклониться от обязательств предоставить Донбассу особый статус и, наконец, оставил в покое наш народ и дал ему, всем нам, жить так, как мы хотим - независимо и мирно".

Ранее представители Киева на переговорах в Минске отказались подписать "формулу Штанмайера", объяснив это тем, что ее реализация возможна только при ряде особых условий. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".

"Формула", предложенная Штайнмайером, занимающим в настоящее время пост президента ФРГ, предполагает пошаговый механизм, обеспечивающий проведение выборов в регионе - сначала в Донецкой и Луганской областях на временной основе в день выборов вводится в действие закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах этих регионов. А затем - на постоянной основе, после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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