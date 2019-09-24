ДНР потребует от Киева подписать "формулу Штанмайера" в Минске

"Представители ДНР в Контактной группе будут настаивать на том, чтобы вернуться к вопросу подписания "формулы Штайнмайера", которое было сорвано украинской делегацией 18 сентября. Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками "нормандского формата", - говорится в тексте официального заявления Пушилина.

Глава ДНР также отметил, что добиваться подписания стоит для того, чтобы "Киев не смог уклониться от обязательств предоставить Донбассу особый статус и, наконец, оставил в покое наш народ и дал ему, всем нам, жить так, как мы хотим - независимо и мирно".

Ранее представители Киева на переговорах в Минске отказались подписать "формулу Штанмайера", объяснив это тем, что ее реализация возможна только при ряде особых условий. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".

"Формула", предложенная Штайнмайером, занимающим в настоящее время пост президента ФРГ, предполагает пошаговый механизм, обеспечивающий проведение выборов в регионе - сначала в Донецкой и Луганской областях на временной основе в день выборов вводится в действие закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах этих регионов. А затем - на постоянной основе, после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.