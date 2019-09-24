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24.09.2019 13:57
Рубрика: Экономика

ГД одобрила освобождение от НДФЛ выплат пострадавшим при ЧС

Текст: Галина Мисливская
Госдума приняла во втором, основном, чтении поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.
Фото: Тимофей Борисов/РГ Фото: Тимофей Борисов/РГ
Фото: Тимофей Борисов/РГ

Речь идет о доходах в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (например, при списании долга). Льготой смогут воспользоваться те, кто пострадал от терактов, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств.

Фото: istockphoto.com
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Налогом не будут облагаться и доходы, полученные в качестве платы за наем пострадавшими жилых помещений. Но только в пределах сумм, полученных на эти цели из федерального или местного бюджета.

Третье чтение законопроекта состоится в среду. По словам вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, он будет рассмотрен сразу после утверждения повестки пленарного заседания, чтобы Совет Федерации успел одобрить поправки в тот же день.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать "задним числом" - с 1 января 2019 года.

"Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений", - ранее заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации", - считает он.

"Важно, что закон будет иметь "обратную силу" и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", - подчеркнул председатель Госдумы.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии НДФЛ и налоговые декларации
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