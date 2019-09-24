HUAWEI представил первый в мире 5G-смартфон второго поколения

Компания HUAWEI в Мюнхене представила новую линейку смартфонов Mate 30. Их отличает передовой дизайн и самое современное технологическое оснащение.

Флагманский гаджет построен на новейшем высокопроизводительном 5G-процессоре, имеет системы бесконтактного управления и сверхчувствительную фотокамеру, кинокамеру, телеобъектив и 3D-камеру. Из-за давления властей США Google был вынужден отказаться от сотрудничества с HUAWEI, поэтому гугл-сервисы не будут предустановлены на новых смартфонах компании. Но она ускоренными темпами разработала альтернативную экосистему, которая не зависит от внешних факторов. Ее основные принципы также были представлены на презентации в Мюнхене.

Гибкая экосистема, использованная в новой серии смартфонов HUAWEI, предоставляет пользователям постоянную поддержку компании. Вся линия Mate 30 построена на базе открытой версии ОС Android 10 и имеет собственный магазин приложений HUAWEI AppGallery, откуда можно скачать такие популярные сервисы, как Booking.com, AliExpress, Ozon.ru, Ivi.ru, Vkontakte, Aviasales и др. Пользователи могут самостоятельно установить любые мобильные приложения, в том числе сервисы Google.

В России положение Google осложняется наличием сильных региональных конкурентов - таких, как "Яндекс" и Mail.ru, предоставляющих владельцам смартфонов HUAWEI услуги по большинству популярных позиций - почта, карты, облачное хранение, новостные агрегаторы и пр.

Презентованная в Мюнхене серия HUAWEI Mate 30 включает в себя три версии: Mate 30 Pro (5G), Mate 30 Pro и Mate 30. Они отличаются друг о друга диагональю экрана, объемом памяти, некоторыми техническими деталями и характеристиками, и, соответственно, ценой.

Флагман оснащен новейшим OLED-дисплеем, который заходит на края устройства. Качество изображения максимально возможное на сегодня, производитель обещает пользователям "эффект полного погружения при просмотре визуального контента". У Mate 30 Pro нет теперь физических кнопок управления громкостью звука. Им на замену пришли виртуальные сенсорные клавиши, которые можно переносить на левую или правую сторону смартфона. Звук же воспроизводится через дисплей.

Новая конструкция основной камеры представляет собой кольцо, окруженное блестящим металлическим "ореолом". Обладатели гаджета смогут сами создавать свой визуальный контент - для этого им предлагается целый набор технологических и программных решений.

Прежде всего, это мощный тройной фотомодуль. Так, основная камера у Mate 30 Pro состоит из четырех компонентов: кинокамера, сверхчувствительная 40-мегапиксельная камера, 8-мегапиксельная камера с телеобъективом ("телевик" помимо цифрового приближения имеет еще и трехкратный оптический "зум") и 3D-камера с функцией считывания глубины объектов.

Такое оснащение позволяет делать реалистичные снимки, сравнимые по качеству с фотографиями профессиональных зеркальных фотоаппаратов, в том числе и портретные. А также снимать широкоформатные ролики высокого разрешения при низкой освещенности. Съемка в сумерках или в ночное время - конек этого модуля.

Обладатели флагманского гаджета получат и другие инновационные функции. По-новому решена технология распознавания лица. Она стала по-настоящему интеллектуальной и позволяет, например, закрыть доступ к сообщениям на экране от посторонних. Контент будет высвечиваться только тогда, когда на экран смотрит хозяин гаджета. Mate 30 Pro также оснащен интеллектуальным управлением жестами.

Главная технологическая новация новой линейки смартфонов HUAWEI - это процессор Kirin 990. Он поддерживает технологию 5G за счет интегрированного модема, что повышает производительность и энергоэффективность. Де-факто, новый Mate 30 Pro 5G - это первый в мире 5G-смартфон второго поколения. У него 14 антенн для 5G сетей, что обеспечивает мгновенное подключение и высокую скорость связи.

"Новая флагманская серия HUAWEI Mate 30 полностью раскрывает возможности современных мобильных технологий, - сказал глава HUAWEI Consumer Business Group Ричард Ю. - Приближение эры 5G открывает перед производителями смартфонов возможность по-новому взглянуть на мобильные технологии".

По прогнозу аналитиков компании IDC, в 2020 году рост продаж смартфонов может составить 1,6 процента. Повышению продаж должно способствовать развертывание мобильных сетей стандарта 5G. Доля смартфонов, которые поддерживают пятое поколение, достигнет в следующем году 8,9 процента от общего объема рынка.

Вывод 5G-устройств поможет HUAWEI укрепить свои рыночные позиции. Согласно оценке Gartner, по итогам второго квартала этого года компания занимала второе место в мире по продажам смартфонов с рыночной долей в 15,8 процента (на первом месте был Samsung, на третьем Apple). При этом, как следует из материалов Gartner, среди пяти крупнейших мировых производителей смартфонов HUAWEI показал наилучшую динамику роста продаж во втором квартале - плюс 16,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В России в этом году HUAWEI был лидером в первом квартале, и занимал второе место по итогам апреля-мая.