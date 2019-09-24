Как проголосовали Месси, ван Дейк и Роналду при выборе лучшего игрока

Новости

СМИ: Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы 12:26
Впервые в истории Земли найдены аммоглифы 12:13
Вышли два тизера хоррор-сериала М. Найта Шьямалана 12:12
Петербуржец выбросил щенка с четвертого этажа 12:10
Почему с наступлением холодов в бензобак нужно добавить спирт 12:10
В Крыму сельских почтальонов пересадят на велосипеды 12:08
Премьер Италии заявил о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов 12:00
На ринге умер болгарский боксер, выступавший по поддельным документам 11:57
Адвокат: Янукович готовится вернуться на Украину 11:57
Минск заявил в ООН о намерении сократить выбросы парниковых газов 11:55
В Петербурге завели дело после драки со стрельбой у ресторана 11:51
СК завел дело об убийстве из-за пропажи семьи в красноярской тайге 11:51
В Дагестане возбудили дело из-за "лечения" уже умерших больных 11:50
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице 11:44
В Нижневартовске вспыхнул крупный пожар в магазине 11:44
В Москве на набережной Шитова появится современная голубятня 11:38
Собянин: К концу года число электробусов в Москве достигнет 300 единиц 11:37
Вышел новый трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" 11:33
Пассажиры рассказали, какой транспорт выбирают для поездок в Москву 11:31
Тяжелым огнеметам "Солнцепек" добавят мощи 11:29
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве 11:25
На Байкале произошли два землетрясения за сутки 11:19
В Оренбуржье на пожаре погибли три человека 11:15
В Минске планируют развить собственную систему военного ПО 11:15
Госдума намерена обсудить с новым послом США факты вмешательства в дела РФ 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 11:07
Рубрика: Спорт

Как проголосовали Месси, ван Дейк и Роналду при выборе лучшего игрока

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Paul White Фото: AP Photo/Paul White
Фото: AP Photo/Paul White

ФИФА опубликовала данные по голосованию за лучшего игрока сезона премии The Best FIFA Football Awards 2019. Там обнаружилось немало интересного.

Так, Криштиану Роналду не включил в тройку своих основных соперников - Месси и ван Дейка. По мнению португальца, первое место занял Маттийс де Лигт, вторым стал Френки де Йонг, а третьим - Килиан Мбаппе. Не нашел места в тройке конкурентам и наставник португальской сборной Фернанду Сантуш (Роналду - де Лигт - де Йонг). Португальский журналист Витор Серпа также отдал первую строчку Роналду, но далее назвал дей Йонга и Месси.
Черчесов голосовал за Роналду, Дзюба - за ван Дейка

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признал лучшим игроком прошлого сезона Садьо Мане из "Ливерпуля", но на вторую строчку поставил Роналду. Замкнул тройку сильнейших, по версии обладателя премии The Best, де Йонг. Наставник аргентинской команды Лионель Скалони отдал победу Месси, Роналду и ван Дейка в тройку не включил, отдав предпочтение Мбаппе и Мане. Ожидаемо победил Месси и у аргентинского журналиста Хосе Хулио Чьяппетты. Вторым стал ван Дейк, третьим - бельгиец Эден Азар.

А вот капитан голландской команды ван Дейк собственноручно присудил победу Месси, отдав второе и третье места своим партнерам по "Ливерпулю" Мохаммеду Салаху и Мане. Роналду же особой симпатии у голландца не снискал, видимо из-за того, что португальцы в финале Лиги наций УЕФА как раз и победили Нидерланды. Так же как и у главного тренера голландкой сборной Рональда Кумана. Тот проголосовал за ван Дейка, поставив на второе место Месси, а на третье еще одного футболиста своей команды де Йонга.

"Нелюбовь" к Роналду проявил и голландский журналист Яп де Грот. Его тройка лучших - ван Дейк, Месси и де Лигт.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации ФИФА Лионель Месси Криштиану Роналду
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
СМИ: Трамп до звонка Зеленскому приказал удержать выплаты Киеву
Запуск ракеты "Протон-М" перенесли на неопределенный срок
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей