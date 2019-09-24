Как проголосовали Месси, ван Дейк и Роналду при выборе лучшего игрока

ФИФА опубликовала данные по голосованию за лучшего игрока сезона премии The Best FIFA Football Awards 2019. Там обнаружилось немало интересного.

Так, Криштиану Роналду не включил в тройку своих основных соперников - Месси и ван Дейка. По мнению португальца, первое место занял Маттийс де Лигт, вторым стал Френки де Йонг, а третьим - Килиан Мбаппе. Не нашел места в тройке конкурентам и наставник португальской сборной Фернанду Сантуш (Роналду - де Лигт - де Йонг). Португальский журналист Витор Серпа также отдал первую строчку Роналду, но далее назвал дей Йонга и Месси.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признал лучшим игроком прошлого сезона Садьо Мане из "Ливерпуля", но на вторую строчку поставил Роналду. Замкнул тройку сильнейших, по версии обладателя премии The Best, де Йонг. Наставник аргентинской команды Лионель Скалони отдал победу Месси, Роналду и ван Дейка в тройку не включил, отдав предпочтение Мбаппе и Мане. Ожидаемо победил Месси и у аргентинского журналиста Хосе Хулио Чьяппетты. Вторым стал ван Дейк, третьим - бельгиец Эден Азар.

А вот капитан голландской команды ван Дейк собственноручно присудил победу Месси, отдав второе и третье места своим партнерам по "Ливерпулю" Мохаммеду Салаху и Мане. Роналду же особой симпатии у голландца не снискал, видимо из-за того, что португальцы в финале Лиги наций УЕФА как раз и победили Нидерланды. Так же как и у главного тренера голландкой сборной Рональда Кумана. Тот проголосовал за ван Дейка, поставив на второе место Месси, а на третье еще одного футболиста своей команды де Йонга.

"Нелюбовь" к Роналду проявил и голландский журналист Яп де Грот. Его тройка лучших - ван Дейк, Месси и де Лигт.