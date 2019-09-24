Косачев: Делегация РФ обсудит невыдачу виз США с генсеком ООН

Российская делегация обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию с невыдачей США виз на Генассамблею ООН, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также не получил паспорт с визой.

"Российская делегация обязательно обсудит с генсеком ООН невыдачу виз членам российской делегации, которые направлялись для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он ТАСС.

Ранее сенатор сообщил журналистам, что он и еще девять членов делегации РФ не получили визы в США. "Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - считает Косачев.